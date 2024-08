Lefkoşa’da uluslararası halk dansları coşkusu yaşanacak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 5 yıl aranın ardından festivalin şehirdeki ruhunu hissetmekten ötürü hem heyecanlı, hem de mutlu olduklarını belirtti. Harmancı, festivalin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde biteceğini, burada verilecek mesajın çok önemli olduğunu, 6 ülkeden gençlerin bir araya gelerek birbirlerinin kültürlerini ve yaşanmışlıklarını paylaşacakları bir deneyim olacağına inandığını söyledi.

Uzun bir süredir festival için çalışıldığını, bu anlamda katkı koyan dernek ve diğer tüm kurumlara gösterdikleri dayanışma ruhu nedeni ile teşekkür etmek istediğini dile getiren Başkan Harmancı, festivalin uluslar arası düzeyde tutulması yönündeki çabayı da takdirle karşıladığını aktardı.

LTB olarak yeniledikleri Kızılbaş Parkı’nda yer alan Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nın daha çok seyirciye ağırlayabileceğini de anımsatan Başkan Harmancı, “Unutulmaz anların yaşanacağı, çok güzel deneyimlerin paylaşılacağı bu festivalin, şehrimize de ülkemize de büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Arzu Can Turgay: “Festivalin her gecesinde çok renkli gösteriler olacak”

İkinci konuşmayı yapan Festival Komitesi üyesi TUFAD Derneği Başkanı Arzu Can Turgay, festivalin programı hakkında bilgiler verdi.

Uzun yıllar önce Lefkoşa’da halk dansları alanında faaliyet gösteren derneklerin başlattığı festivale 2019’dan bugüne kadar pandemi süreci ve deprem felaketinde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerin anısına saygıdan dolayı ara verildiğini hatırlattı.

Arzu Can Turgay, bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilecek olan festival için tüm çalışmaların yapıldığını, çok büyük emekler harcandığını ifade ederek, çok güzel bir festival olacağına inandığını söyledi.

28 Ağustos’ta kortej yürüyüşü ile başlayacak ve 1 Eylül’de sona erecek festivalin her gecesinde çok renkli gösteriler olacağını aktaran Arzu Can Turgay, tüm halkı hep birlikte eğlenmeye davet ettiğini sözlerine ekledi.

6 ülkeden dans ekipleri yer alacak

27 Ağustos Salı akşamı Dernekler Sokağı’ndaki etkinlik ile başlayacak festival 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ise Kızılbaş Parkı’nda gerçekleşecek. Dünya kültürleri ile ülke kültürümüzü başkent Lefkoşa’da buluşturan ve artık geleneksel hale gelen Festival kapsamında saat 20.30 itibarı ile hem misafir ülkeler Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen halk dansları ekipleri hem de festivali organize eden dernekler olan TUFAD, FOGEM, FOLKDER, GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞİ ve HASDER ekipleri seyirci ile buluşacak.