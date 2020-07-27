Lefkoşa'daki kazada 3 araç birbirine girdi, 1 araç ters döndü

Lefkoşa anayolunda Haspolat - Hamitköy ışıkları arasında bulunan Cahit Genç Yem Sanayii yakınlarında meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 1 araç çarpışmanın şiddeti ile tavanı üzerinde ters döndü.
Kaza sonucu yaralananlar ambulans ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Polis tarafından yapılan açıklamada söz konusu yolu kullanan sürücülerin dikkatli araç kullanmaları istendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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