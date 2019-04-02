  • BIST 93.533
  • Altın 233,427
  • Dolar 5,6463
  • Euro 6,3221
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Lefkoşa'nın bazı bölgeleri yarın elektriksiz

» »
Lefkoşa'da bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek.
Lefkoşa'nın bazı bölgeleri yarın elektriksiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle 09.00- 11.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü olarak elektrik kesik olacak. Kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu Bölgesi”

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması ve gerekli tedbirlerin almasını istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten 23:06 itibariyle yeni açıklama,Lefkoşa'da bu yol trafiğe kapatıldı.31 Mart 2019 Pazar 00:10
  • Gönyeli barınağındaki köpeklerin durumu ne?30 Mart 2019 Cumartesi 23:15
  • Gönyeli Barajından taşan su Lefkoşa Girne yolunda su birinkintisi oluşturdu!30 Mart 2019 Cumartesi 21:24
  • LTB'den çok önemli uyarı! Gönyeli ve Kanlıköy Barajında meydana gelen taşmanın Lefkoşa’yı olumsuz etkileme ihtimali var30 Mart 2019 Cumartesi 18:46
  • Dikkat Lefkoşa'da bu yollar trafiğe kapalı30 Mart 2019 Cumartesi 10:41
  • LTB 3 adet çöp aracı aldı26 Mart 2019 Salı 16:03
  • LTB’nin yürüttüğü Çöpe Değil, Geri Dönüşüme kampanyasında 2 aylık süreçte rekor bir sayıya ulaşıldı26 Mart 2019 Salı 12:35
  • LTB’nin iş Yerlerine Yönelik Denetimleri Devam Ediyor26 Mart 2019 Salı 10:18
  • Lefkoşa'da kitap paylaşım dönemi25 Mart 2019 Pazartesi 18:18
  • LTB’den çevre temizliği operasyonu25 Mart 2019 Pazartesi 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti