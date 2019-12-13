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Liberal Demokrat Parti lideri Jo Swinson Parlamento'ya giremedi

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Liberal Demokrat Parti lideri Jo Swinson milletvekili seçilemedi.
Liberal Demokrat Parti lideri Jo Swinson Parlamento'ya giremedi

Jo Swinson, İskoçya'daki seçim bölgesi East Dunbartonshire'da İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) adayı Amy Callaghan'a 149 oy farkla yenildi.

Swinson, Muhafazakar Parti'nin ve SNP'nin seçim başarısına atfen, "Bazıları İngiltere-İskoçya sınırının iki yanında milliyetçilik rüzgarının esmesini kutlayacak. Ancak bu sonuçlar sadece dehşet ve umutsuzluk getirecek" dedi.

Liberal Demokrat Parti lideri günün ilerleyen saatlerinde bir açıklama daha yapacağını söyledi.

Jo Swinson'ın istifa edebileceği bildiriliyor.

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