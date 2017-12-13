Lillikas’a facebook aracılığıyla “cenaze” şakası

Facebook aracılığıyla şaka yapıldığı ve Lillikas için “photoshop” kullanılarak cenaze töreni ilanı hazırlandığı belirtildi.

Rum Vatandaşlar İttifakı ve Rum Başkanlık adayı Yorgos Lillikas’a, sosyal paylaşım sitesi facebook aracılığıyla şaka yapıldığı ve Lillikas için “photoshop” kullanılarak cenaze töreni ilanı hazırlandığı belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Vatandaşlık İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’a isimsiz bir facebook sayfasında yapılan fotoğraflı cenaze töreni şakası haberine yer verdi.

Habere göre, Lillikas’ın kurmaylığı, yapılan bu şaka neticesinde Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Birimi’ne resmi şikayette bulundu.

Althia gazetesi, ilgili habere atıfta bulunarak, seçim kampanyası çerçevesinde “buna da tanık olduk” şeklinde yorumda bulundu.

