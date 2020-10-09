  • BIST 1.157
  • Altın 488,164
  • Dolar 7,9066
  • Euro 9,3215
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Limasol Hastanesi’nde Alarm

» »
Limasol Hastanesi’nde çalışan 4 kişide Covid-19  tespit edilmesinin ardından hastanenin alarma geçtiği belirtildi.
Limasol Hastanesi’nde Alarm

Alithia gazetesi, Limasol Hastanesi’nde tespit edilen 4 vakadan 2’sinin röntgen, birinin mikrobiyoloji bölümünde çalıştığını, bir diğer kişinin ise hastanede staj yapan hemşire olduğunu yazdı.

Bu vakalardan 3’ünün, toplumdaki diğer pozitif vakalarla temas etmesi, 4’üncü kişinin de bu 3 kişiyle temas etmesi sonucu enfekte olduğunu kaydeden gazete, gelişmelerin ardından ilgili protokolün devreye sokulduğunu ve temas zinciri takibinin başlatıldığını belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de 7 kişinin vatandaşlığı geri alınıyor!08 Ekim 2020 Perşembe 14:26
  • ELAM'dan Altın Şafak açıklaması08 Ekim 2020 Perşembe 14:25
  • Güney Kıbrıs'ta koronavirüs'ten can kaybı!07 Ekim 2020 Çarşamba 18:41
  • Rum basını Maraş açıklamasını nasıl gördü?07 Ekim 2020 Çarşamba 18:07
  • AKEL Genel Sekreteri Kiprianu:"Federasyonda ısrar ediyoruz"07 Ekim 2020 Çarşamba 17:45
  • Güney Kıbrıs'tan Maraş girişimi07 Ekim 2020 Çarşamba 15:56
  • Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde Kıbrıs Türk malı kavgası07 Ekim 2020 Çarşamba 14:19
  • Güney Kıbrıs İle Lübnan Arasında Kaçak Mültecilerle Mücadele İçin İşbirliği07 Ekim 2020 Çarşamba 12:29
  • Güney'de tedbirlere uyma gün geçtikçe azalıyor!06 Ekim 2020 Salı 13:42
  • Rum Tarafında Kaçak Tütün Kovalamacası06 Ekim 2020 Salı 11:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti