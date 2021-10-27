Limasol'da deprem oldu

Limasol'da bu sabah 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Limasol'un 15 km kuzeybatısında, yaklaşık 15 km derinlikte bulunan Gerasa bölgesi olduğu belirtildi.
Deprem ilçe genelinde, ayrıca Baf ve Lefkoşa'da hissedildi.
Limasol'da bu sabah 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Limasol'un 15 km kuzeybatısında, yaklaşık 15 km derinlikte bulunan Gerasa bölgesi olduğu belirtildi.
Deprem ilçe genelinde, ayrıca Baf ve Lefkoşa'da hissedildi.
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