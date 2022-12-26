  • BIST 5.504,09
  • Altın 1077.568
  • Dolar 18.6581
  • Euro 19.7951
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Lirik Şiir Grubu Lefkoşa’da sahne alacak

»
Lirik Şiir Grubu Lefkoşa’da sahne alacak
Lirik Şiir Grubu Lefkoşa’da sahne alacak

Lirik Şiir Grubu, çarşamba gecesi  Merkez Lefkoşa’da sahne alacak.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10'uncu yıl turne programının final konserini 28 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de Lefkoşa’da Merkez Lefkoşa’da sahneleyecek.

Merter Refikoğlu, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu’nun, “Bizim Şiirlerimiz, Bizim Şarkılarımız” başlıklı konserinde Hakan Çakmak da anılacak. Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın konuk okuyucu olarak Lirik Şiir Grubu’na eşlik edeceği etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Prens Harry ve Meghan Markle gerçek dünyayla başa çıkamayan iki küçük çocuk”22 Aralık 2022 Perşembe 22:45
  • Banksy eseri yine tehlike altında… 23 milyon liralık eser yıkılabilir22 Aralık 2022 Perşembe 19:01
  • Adidas, Kanye West olmasa da Yeezy ayakkabılarda ısrarcı21 Aralık 2022 Çarşamba 22:51
  • Örümcek-Adam’dan yeni poster geldi… İşte hayranları heyecanlandıran detay21 Aralık 2022 Çarşamba 22:10
  • Prens Harry ve Meghan Markle Netflix'te bir projede daha yer alacak20 Aralık 2022 Salı 21:39
  • Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi?20 Aralık 2022 Salı 20:37
  • Gülşen 117 gün sonra sahnelere geri döndü20 Aralık 2022 Salı 19:16
  • CAN-SER Ltd’den anlamlı yılbaşı kutlaması20 Aralık 2022 Salı 15:52
  • LBO sezonu bu akşam Latin Şarkıları Konseri ile kapatıyor20 Aralık 2022 Salı 11:02
  • Prens Harry ve Meghan Markle’ın “özür beklemesi” şaşkınlık yarattı19 Aralık 2022 Pazartesi 18:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti