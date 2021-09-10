  • BIST 1.452,670
  • Altın 489,52
  • Dolar 8,4480
  • Euro 9,9650
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Los Angeles şehrindeki okullarda aşı zorunlu oldu

» »
ABD’nin Los Angeles şehri ortaokul ve lise öğrencilerine yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını zorunlu hale getirdi.
Los Angeles şehrindeki okullarda aşı zorunlu oldu

ABD’nin Los Angeles şehri ortaokul ve lise öğrencilerine yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını zorunlu hale getirdi.

Ülkenin ikinci büyük eğitim bölgesi olan Los Angeles’ta eğitim kurulu, 12 yaşından büyük öğrencilerin okula devam edebilmesi için aşı olmalarını oylamayla kabul etti.

Böylece Los Angeles, ülkede aşıyı ortaöğretim ve liselerde zorunlu tutan ilk büyük öğretim bölgesi oldu.

Los Angeles’ta spor ve diğer aktivitelere katılan öğrencilerin ekim sonuna, geri kalan öğrencilerinse 19 Aralık’a kadar iki aşısını da tamamlamış olması isteniyor.

Temmuz ortasından ağustos ortasına kadar çocuk COVID-19 vakalarında büyük bir artışın görüldüğü Los Angeles’ta okulların maske ve test düzenlemeleriyle açılmasından sonra vakalarda düşüş yaşanmıştı.

600 binden fazla öğrencinin okula devam ettiği bölgede, tüm öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının haftada bir COVID-19 testi yapılması zorunluluğu bulunuyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika’da hastanede su baskını: Ölü sayısı 17’ye yükseldi08 Eylül 2021 Çarşamba 12:34
  • Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem08 Eylül 2021 Çarşamba 08:53
  • Kanada Başbakanı Trudeau’ya taşlı saldırı07 Eylül 2021 Salı 11:38
  • ABD çekilmenin ardından "ilk kez" bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti07 Eylül 2021 Salı 10:49
  • Bolsonaro "tartışmalı" sosyal medya kararnamesini imzaladı07 Eylül 2021 Salı 09:42
  • Çarpıcı araştırma: Aşı olmayı neden reddediyoruz?06 Eylül 2021 Pazartesi 12:57
  • Anket sonuçları ortaya çıkardı: ABD’de bugün seçim olsa…06 Eylül 2021 Pazartesi 12:27
  • Ida Kasırgası’nın bilançosu artıyor06 Eylül 2021 Pazartesi 11:39
  • Melania Trump: 2024’te First Lady olmak istemiyorum06 Eylül 2021 Pazartesi 11:02
  • ABD: Afganistan'da iç savaş çıkması çok muhtemel; terörist gruplar canlanabilir05 Eylül 2021 Pazar 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti