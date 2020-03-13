Lottidi, ABD İnsan Hakları Raporuna Katılıyor

Rum Yüksek Yönetim (Ombudsman) ve İnsan Haklarını Koruma Denetçisi Maria Stilianu Lottidi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs’ta insan haklarıyla ilgili raporu ile “İşkenceden Koruma Mekanizması” olarak 2018-2019 döneminde tutukevlerini ziyaretlere, nüfusun zayıf kesiminin haklarına öncelik verdiklerinin teyit olduğunu söyledi.

Haravgi’nin “Lottidi State Department’in Raporuna Katılıyor… Yabancı Uyruklu Kadınların Kaybolmaları Konusuna da Atıf Yapılıyor” başlıklı haberinde Lottidi’nin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili raporunu değerlendirirken “Taşınmaz mallarıyla ilgili konularda çoğu kez olumlu sonuç veren Kıbrıslı Türklerin haklarıyla ilgili müdahalelerimize atıf yapılıyor” ifadesini kullandı.

Raporda ayrıca nüfusun hassas grupları, sığınma başvurusunda bulunanlar ve mülteciler, bu kişilerin barınma şartları, ödenekleri, iskân desteği konularındaki rapor ve müdahaleleri ile Rum yönetimi tarafından bazıları uygulanan önerilerinin de ifade edildiğini söyledi.

Lottidis, kendi ofisinin uzun süre sonra ilk kez 2018-2019 dönemi İşkenceden Koruma Mekanizması olarak bir rapor hazırladıklarını, bu raporu İşkenceden Koruma Komisyonu’na gönderdiklerini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de verileceğini belirtti.

Gazete Lottidis’in sözünü ettiği raporda Rum polisinin yabancı uyruklu kadınların kaybolması konusunu soruşturmadaki başarısızlığına, Adalet Bakanı’nın istifa ettiğine, Polis Genel Müdürü’nün Anastasiadis tarafından görevden alındığına özellikle yer verildiğini yazdı, şunları ekledi:

“Raporda ayrıca özgür bölgelere seyahat eden Kıbrıslı Türklere yönelik şiddet vakalarına da, Bakanlar Kurulu’nun sadece yüzde 18’inin kadınlardan oluştuğuna da atıf yapılıyor.”