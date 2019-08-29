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LTB 84 işyerini denetledi,22 işyerine ihbar verildi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri tarafından 12-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 84 işyeri denetlendi ve denetimler sırasında 22 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.
LTB 84 işyerini denetledi,22 işyerine ihbar verildi

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 11 Market, 2 Spor Salonu, 1 Dernek Lokali, 2 Off Licence, 9 Kuaför/ Güzellik / Berber Salonu, 1 Eğitim Merkezi, 6 Felafel Satışı, 24 Mısır Satışı, 4 Donat Satışı, 12 Krep Satışı, 4 Kumpir Satışı, 2 Coffee Shop, 2 Kebap Salonu, 2 Gözleme Satışı, 2 Lokma Satışı.

Yine LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi 22-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında 14 Trodos Su ve 4 Asya Su Otomatlarından su numunesi alındı. Mikrobiyolojik ve Kimyasal analizleri yapılan bu örneklerde herhangi bir soruna rastlanmadı.

 

 

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