  • BIST 1.511,670
  • Altın 547,10
  • Dolar 9,5195
  • Euro 11,0589
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

LTB Atıl Durumdaki Yeşil Alanı Parka Dönüştürdü

» »
Parka Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Feride Yemenicioğlu’nun İsmi Verildi
LTB Atıl Durumdaki Yeşil Alanı Parka Dönüştürdü

Başkent Lefkoşa’da belediye evlerinin bulunduğu alanda uzun zamandır atıl durumda bulunan yeşil alan, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) öz kaynak yatırımı ile parka dönüştürüldü. Parka, trafik kazasında hayatını kaybeden Feride Yemenicioğlu’nun ismi verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Mehmet Harmancı’nın açılışını yaptığı park, 100 metrekare çocuk oyun parkı, 750 metre yürüyüş yolu, 2.400 metrekare yeşil alan düzenlemesi, 65 metrekare açık hava spor alanı, spor aletleri, 90 metrekare kaldırım ve 16 araçlık otopark ile bölgeye hizmet verecek.

Açılışa, Yenişehir Bölgesi Muhtarı Metin Bıçkıcıoğlu, parka ismi verilen merhume Feride Yemenicioğlu’nun ailesi, Gülen Yüzler Anaokulu ve ÖZEV’den öğrenciler ile öğretmenlerin yanı sıra LTB çalışanları ve bölge sakinleri katıldı. Etkinlikte fidan da dikildi.

HARMANCI: “MAHALLE PARKLARI BÖLGE SAKİNLERİNİN YAŞAMINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

LTB Başkanı Harmancı açılışta yaptığı konuşmada, çok uzun yıllardır bölgede atıl bulunan, 90’lı yıllardan sonra Kaymaklı belediye evleri içinde kalan bu alanı yıl içinde söz verdikleri gibi park haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Belediye evlerinde kalanların en büyük sorunlarından birinin hep beraber oturup sohbet edecekleri, spor yapacakları yerin olmaması olduğunu ifade eden Harmancı, bundan sonra sosyalleşmenin keyfinin çıkarılmasını temenni etti.

Bölgelerde mahalle parklarının önemli olduğunu, sakinlerin yaşamına büyük katkı sağladığını dile getiren Harmancı, “Yemenicioğlu’nu rahmetle anarken, burada oynayan çocukların onun gibi sanatçı olacaklarını umuyorum” dedi.

BIÇKICIOĞLU

Yenişehir Bölgesi Muhtarı Metin Bıçkıcıoğlu ise, 2010 yılında vefat eden Feride Yemencioğlu’nun adına bu parkı yapmak için büyük mücadeleler verdiklerini kaydetti.

Başkan Harmancı’ya teşekkür eden Bıçkıcıoğlu, “Kendisinden Allah razı olsun, bize önem verdi, dinledi ve parkın bitmesini sağladı. Parkın bitmiş olduğunu görmek büyük mutluluk” dedi.

YEMENİCİOĞLU

Feride Yemenicioğlu’nun eşi İleriş Yemenicioğlu ise, mahallenin dört dörtlük bir muhtara sahip olduğunu belirterek, Bıçkıcıoğlu’nun park için yıllarca mücadele eden bir kişi olduğunu söyledi.

Yemencioğlu, Başkan Harmancı’ya da teşekkür ederken, Harmancı için “Mustafa Akıncı’nın belediye başkanlığından sonra Lefkoşa’ya en çok yakışan belediye başkanı” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç içerisinde tabanca, şarjörler ve canlı mermiler bulundu09 Ekim 2021 Cumartesi 12:23
  • Ölüm Nedeni Belli Oldu!08 Ekim 2021 Cuma 15:48
  • Öğrencilerden Lefkoşa Hayvan Barınağı'na ziyaret07 Ekim 2021 Perşembe 17:02
  • “Gönyeli’de Hayat Var” fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı07 Ekim 2021 Perşembe 16:30
  • Baybars: Hükümet, halkına karşı kör ve sağır07 Ekim 2021 Perşembe 14:53
  • Süt bedelleri ödeniyor06 Ekim 2021 Çarşamba 12:42
  • Lefkoşalıların "Foto Atlas'ı" yaşamını yitirdi05 Ekim 2021 Salı 23:09
  • LTB'den Yol Kapama Duyurusu05 Ekim 2021 Salı 17:21
  • Üzerinde Sentetik Uyuşturucu Bulundu!05 Ekim 2021 Salı 16:17
  • Piyasaya Sahte Euro Sürdüler!05 Ekim 2021 Salı 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti