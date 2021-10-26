LTB Atıl Durumdaki Yeşil Alanı Parka Dönüştürdü

Başkent Lefkoşa’da belediye evlerinin bulunduğu alanda uzun zamandır atıl durumda bulunan yeşil alan, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) öz kaynak yatırımı ile parka dönüştürüldü. Parka, trafik kazasında hayatını kaybeden Feride Yemenicioğlu’nun ismi verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Mehmet Harmancı’nın açılışını yaptığı park, 100 metrekare çocuk oyun parkı, 750 metre yürüyüş yolu, 2.400 metrekare yeşil alan düzenlemesi, 65 metrekare açık hava spor alanı, spor aletleri, 90 metrekare kaldırım ve 16 araçlık otopark ile bölgeye hizmet verecek.

Açılışa, Yenişehir Bölgesi Muhtarı Metin Bıçkıcıoğlu, parka ismi verilen merhume Feride Yemenicioğlu’nun ailesi, Gülen Yüzler Anaokulu ve ÖZEV’den öğrenciler ile öğretmenlerin yanı sıra LTB çalışanları ve bölge sakinleri katıldı. Etkinlikte fidan da dikildi.

HARMANCI: “MAHALLE PARKLARI BÖLGE SAKİNLERİNİN YAŞAMINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

LTB Başkanı Harmancı açılışta yaptığı konuşmada, çok uzun yıllardır bölgede atıl bulunan, 90’lı yıllardan sonra Kaymaklı belediye evleri içinde kalan bu alanı yıl içinde söz verdikleri gibi park haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Belediye evlerinde kalanların en büyük sorunlarından birinin hep beraber oturup sohbet edecekleri, spor yapacakları yerin olmaması olduğunu ifade eden Harmancı, bundan sonra sosyalleşmenin keyfinin çıkarılmasını temenni etti.

Bölgelerde mahalle parklarının önemli olduğunu, sakinlerin yaşamına büyük katkı sağladığını dile getiren Harmancı, “Yemenicioğlu’nu rahmetle anarken, burada oynayan çocukların onun gibi sanatçı olacaklarını umuyorum” dedi.

BIÇKICIOĞLU

Yenişehir Bölgesi Muhtarı Metin Bıçkıcıoğlu ise, 2010 yılında vefat eden Feride Yemencioğlu’nun adına bu parkı yapmak için büyük mücadeleler verdiklerini kaydetti.

Başkan Harmancı’ya teşekkür eden Bıçkıcıoğlu, “Kendisinden Allah razı olsun, bize önem verdi, dinledi ve parkın bitmesini sağladı. Parkın bitmiş olduğunu görmek büyük mutluluk” dedi.

YEMENİCİOĞLU

Feride Yemenicioğlu’nun eşi İleriş Yemenicioğlu ise, mahallenin dört dörtlük bir muhtara sahip olduğunu belirterek, Bıçkıcıoğlu’nun park için yıllarca mücadele eden bir kişi olduğunu söyledi.

Yemencioğlu, Başkan Harmancı’ya da teşekkür ederken, Harmancı için “Mustafa Akıncı’nın belediye başkanlığından sonra Lefkoşa’ya en çok yakışan belediye başkanı” ifadesini kullandı.