LTB Başkanı Harmancı'dan hayat pahalılığı tepkisi!

Yani hükümetin hayatı pahalı etmesinin bedelini bir tek zam olarak ödemiyor toplum aynı zamanda hayat kalitemizi yükseltebilecek adımlar da bununla birlikte sekteye uğruyor.

29 Aralık tarihinden 11 Ocak tarihine kadar olan sürede (14 gün) onaylanmamış taslak bütçemiz 3 Milyon Üçyüz Bin dolar değer kaybetmiştir.



10 Ocak tarihinde ayrıca bütçe dairesi bir yazı hazırlamış ve hayat pahalılığını DPÖ'nün 4 Ocak tarihinde revize ettiğini, ve öngörülen hayat Pahalılığı oranını %2.8 daha fazla artırarak bütçemizi revize etmemiz gerektiği aktarılmıştır. Bu küçük oranın bütçe dengesine etkisi tamı tamına 2 Milyon Türk Lirasıdır.



Yani hükümetin hayatı pahalı etmesinin bedelini bir tek zam olarak ödemiyor toplum aynı zamanda hayat kalitemizi yükseltebilecek adımlar da bununla birlikte sekteye uğruyor.

İlgili Haber: