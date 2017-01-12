LTB Başkanı Harmancı'dan hayat pahalılığı tepkisi!

29 Aralık tarihinden 11 Ocak tarihine kadar olan sürede (14 gün) onaylanmamış taslak bütçemiz 3 Milyon Üçyüz Bin dolar değer kaybetmiştir.
10 Ocak tarihinde ayrıca bütçe dairesi bir yazı hazırlamış ve hayat pahalılığını DPÖ'nün 4 Ocak tarihinde revize ettiğini, ve öngörülen hayat Pahalılığı oranını %2.8 daha fazla artırarak bütçemizi revize etmemiz gerektiği aktarılmıştır. Bu küçük oranın bütçe dengesine etkisi tamı tamına 2 Milyon Türk Lirasıdır.
Yani hükümetin hayatı pahalı etmesinin bedelini bir tek zam olarak ödemiyor toplum aynı zamanda hayat kalitemizi yükseltebilecek adımlar da bununla birlikte sekteye uğruyor.
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