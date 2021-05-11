LTB Bayram sürecinde de yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Ramazan Bayramı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Ramazan Bayramı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.



Alo 185 Çözüm Hattı 24 Saat Devrede

LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar bu süre boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek.

Zabıta ekipleri 3 günlük bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler.

Halk Sağlığı Şubesi İş Yeri Denetimlerine Devam Edecek

LTB Halk Sağlığı Şubesi, Bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi. Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimleri sırasında gıda işletmeleri, berber salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneleri hem genel hijyen açısından hem de söz konusu iş yerlerini Covid-19 virüsüne karşı aldığı önlemler açışından denetledi. Bayram tatili süresince de Halk Sağlığı Şubesi nöbetçi ekipleri görev başında olacak.

Temizlik Şubesi Rutin Şekilde Evsel Atıkları Toplayacak

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması 3 günlük bayram süresini de kapsayan hafta boyunca hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek. LTB Mezarlığı temizliği de Temizlik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesinde tamamlandı

Defin İşlemleri

Bayram tatilinde Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşlemleri için 2232030, 2232033, 0548 8340582 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Açık Pazar

Pandemi dolayısıyla Cumartesi günleri Terminal alanında kurulan Açık Pazar 15 Mayıs Cumartesi de kurulacaktır.

Kiosk Cihazlarından 7/24 Kontörlü Su Yüklenebilecek

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler.

Ayrıca Su faturası, emlak vergisi ve trafik cezası gibi ödemeler de www.ltbonline.org web sitesi ile Android işlemli cep telefonları ve tabletlerden “LTB Online” uygulaması ile ödenebilecek.