LTB Engelsiz Dans Okulu’nun 3. Dönemi için kayıtlar başladı

LTB tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik hayata geçirilen dans okulu, katılmış olduğu festival ve organizasyonlarda sunduğu gösteriler ile büyük beğeni kazanmıştı.
LTB Engellemeyen Şehir Birimi ile Stüdyo 21 iş birliğinde yürütülen çalışmalar Çarşamba günü saat 14:00 ile 15:30 saatleri arasında Belediye Pazarı yanında yer alan Stüdyo 21 Dans salonunda gerçekleştirilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu dans kurslarına kayıt ve detaylı bilgi için 0542 888 1992 numaralı telefon aranabilir.
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