LTB Engelsiz Dans Okulu’nun 3. Dönemi için kayıtlar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve LTB Engellemeyen Şehir Birimi tarafından bu yıl üçüncü dönemi başlatılacak olan Engelsiz Dans Okulu için Şubat ayının ilk haftasına kadar kayıt kabul edilmeye başlandı.

LTB tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik hayata geçirilen dans okulu, katılmış olduğu festival ve organizasyonlarda sunduğu gösteriler ile büyük beğeni kazanmıştı. LTB Engellemeyen Şehir Birimi ile Stüdyo 21 iş birliğinde yürütülen çalışmalar Çarşamba günü saat 14:00 ile 15:30 saatleri arasında Belediye Pazarı yanında yer alan Stüdyo 21 Dans salonunda gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu dans kurslarına kayıt ve detaylı bilgi için 0542 888 1992 numaralı telefon aranabilir.