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LTB Gençlik Meclisi bu kez Zoom’da buluşuyor

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Gençler Söylüyor: “Fikrimiz ve Hayallerimizle Varız”
LTB Gençlik Meclisi bu kez Zoom’da buluşuyor

Gençler Söylüyor: “Fikrimiz ve Hayallerimizle Varız”

LTB Gençlik Meclisi olarak bu kez Zoom’da buluşuyoruz.

31 Haziran’a kadar 16-25 yaş arası herkes 0542 888 1992 numaralı telefonu arayarak veya Whatsapp’dan mesaj atarak katılabilirler.

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