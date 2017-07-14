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LTB Hamitköy’de kanalizasyon çalışmalarına başladı

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LTB Hamitköy’de kanalizasyon çalışmalarına başladı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy’de bir buçuk kilometreyi kapsayan kanalizasyon çalışmalarına başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, proje sonunda Hamitköy’de dört sokakta 1500 metre kanalizasyon şebekesi döşenecek ve 103 bina ile189 hane kanalizasyona bağlanmış olacak.

Sütçüoğlu LTD’nin yapımını üstlendiği ihale kapsamında Durmuş Bıyıklı Sokak, Kocaman Sokak, Çınarlı Sokak ve Yiğitler Sokak’ın kanalizasyon şebekesine bağlanması için yapım işlemleri tamamlanacak.

Finansmanını LTB ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin birlikte sağladığı ihale 180 takvim gününde tamamlanacak.

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