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LTB, Kızılay Bölgesine Kanalizasyon Yatırımı Yapıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kızılay bölgesinde kanalizasyon yatırımı yapıyor.
LTB, Kızılay Bölgesine Kanalizasyon Yatırımı Yapıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kızılay bölgesinde kanalizasyon yatırımı yapıyor.

Son 3 yılda 5.8 kilometrelik alana yapılan 4.3 milyon TL’lik yatırımla bin 31 hanenin kanalizasyona bağlandığı Kızılay bölgesinde 3 sokak daha ekleneceği kanalizasyon sistemine ekleniyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılay Bölgesi’nde yapılacak kanalizasyon yatırımı için ihale sözleşmesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Sıtkı Sıtkıoğulları imza attı. 

LTB'nin öz kaynaklarıyla finanse edilen ihale kapsamında Gözalan Sokak, Iğdır Sokak ile kısmi olarak Şht. Osman Benli Sokak’taki 120 hanenin kanalizasyon sistemine dahil edileceği çalışmalar 100 günde tamamlanacak. 

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