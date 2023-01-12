LTB-Lefkoşa Başkent Lions Kulübü iş birliğinde Atatürk Koruluğu oluşturuluyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Gülçin Erkmen ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkan Harmancı, sağlık, eğitim ve çevre konularında topluma hizmet ve yardımı ilke edinen Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün ziyaretinden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, yeni dönemde de sivil toplumla yakın diyalog ve iş birliği içerisinde hareket edeceklerini belirtti.



Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Gülçin Erkmen de sivil topluma göstermiş olduğu destek için Lefkoşa Türk Belediyesi ve LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür etti. LTB ile ilerleyen günlerde Kaymaklı Bölgesi Buca Sokak’ta yer alan yeşil alanda ‘Atatürk Koruluğu’ oluşturacaklarını kaydeden Erkmen, fidan dikimine Atatürk Öğretmen Akademisi, Atatürk Meslek Lisesi ile Atatürk İlkokulu’dan öğrencilerin de katılacağını belirtti.