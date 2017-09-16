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LTB Personelinden öğrencilere kırtasiye yardımı

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LTB Personelinden öğrencilere kırtasiye yardımı
LTB personeli arasında para toplanarak, sosyal yardım alan ihtiyaçlı çocuklar ile LTB Çocuk Hakları Birimi’nin Haspolat’taki çocuk üyelerine kırtasiye malzemeleri ile okul çantası hediye edildi.

LTB personeli arasında para toplanarak, sosyal yardım alan ihtiyaçlı çocuklar ile LTB Çocuk Hakları Birimi’nin Haspolat’taki çocuk üyelerine kırtasiye malzemeleri ile okul çantası hediye edildi.

Yardım, “sosyal mahrumiyetle yaşayan kesimlere yardımcı olma çalışmaları” çerçevesinde yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB binası Mimar Mehmet Vahip toplantı salonunda ve Haspolat Muhtarlığı’nda gerçekleşen takdimlerde çantalarını ve kırtasiye seti hediyelerini alan öğrenciler ile aileleri, Başkan Harmancı ve LTB personeline gösterilen yardımlaşma için teşekkür ettiler.
Haspolat Muhtarlığı’nda gerçekleştirilen takdimde Haspolat Muhtarı Asım Egemen ile LTB Çocuk Hakları Birim Sorumlusu Münür Öztürk de hazır bulundu.

Haspolat Muhtarı Asım Egemen, LTB personelinin duyarlı davranışını takdir ettiğini belirterek, bu tür hareketlerin diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olması temennisinde bulundu.

LTB Çocuk Hakları Birim Sorumlusu Münür Öztürk ise yaptığı konuşmada, LTB personelinin gönüllü olarak kendi aralarında para toplayarak, idare ile işbirliği içinde sosyal yardım alan çocuklar ve LTB Çocuk Hakları Birimi’nin Haspolat’taki çocuk üyelerine okul çantasının yanı sıra kırtasiye ürünlerinin hediye edildiğini kaydetti. Öztürk, büyük mutluluk duyduğunu, LTB olarak ilerleyen günlerde yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

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