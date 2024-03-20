LTB'den "Harmancı ve Jenkins’ten Yaşlılar Haftası’nda Lefkoşa’daki Yaşlı Bakımevlerine ziyaret"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ile birlikte Ece Yaşlı Bakımevi ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ile birlikte Ece Yaşlı Bakımevi ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Her iki yerde de yetkililerden verilen hizmetler ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Harmancı ve Jenkins, bakımevinde hayatlarını sürdüren büyüklerimizle zaman geçirip sohbet etti. Başkan Harmancı ziyaret sonrası değerlendirmesinde bakımevlerinin artırılması ve desteklenmesi konusunda yapacak çok şeyler olduğunu belirterek bu konu üzerinde en güzelini hak eden büyüklerimiz için çalışacaklarını söyledi.