LTB’den iş yerlerine denetimler: 3 iş yerine ihbar verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri tarafından 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde 65 işyeri denetlendi. 3 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetimler sonucunda, Netto Market isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, Varol Döner isimli iş yerine izinsiz iş yeri çalıştırmaktan, Çember Restoran, Merana Coffee, Cihan’ın Mutfağı’na ise hem isimli işyerlerine izinsiz çalışmaktan ve hem de sağlık karnesiz personel çalıştırmalarından dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Şanlıruha Restoran ve Cafe Ltd isimli iş yerinin izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı faaliyeti durduruldu.

Holly Mutfak Cafe Restaurant isimli iş yerinin izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmakdan ve gayrı sıhhi ortam nedeniyle faaliyeti durduruldu.

Belediyeler Yasası kapsamında Elfida Kafe isimli işyerinin izinsiz, sağlık karnesiz çalışmaktan dolayı kapatması yapıldı.

Benim Adım Cemil isimli iş yerinden 2 birim (10 Adet) son kullanma tarihi geçmiş ürün ve ürün etiket bilgisi olmadığından dolayı müsadere edilmiştir.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 3 Bar, 8 Restoran, 2 Döner Salonu, 8 Kafeterya, 1 Limonata Üretimi, 1 Kahve Üretimi, 1 Meyhane, 7 Spor Salonu, 13 Market, 3 Dernek Lokali, 3 Off Licence, 4 Gıda Deposu, 9 Kreş – Anaokul, 1 Güzellik Salonu, 1 Devlet Okulu.

1 Ekim 2019 tarihinde basına geçilen denetim haberinde Sultan Kahve isimli iş yerine izinsiz iş yeri ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı para cezası kesildiği belirtilmişti. Söz konusu para cezası Sultan Kahve isimli işletmenin sadece iş yeri izni yenileme başvurusu yapmamasından dolayı kesilmiştir. İlgili işletme çalışanlarının sağlık karnesini düzenli olarak yenilemektedir.