LTB'den Özerlat Kahve İmalathanesi’ne teşekkür!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 17 Nisan ile 21 Nisan tarihleri arasında 59 iş yeri denetlendi ve denetimler sonucunda 5 işyerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için ihbar verildi.

Ayrıca, kahve imalathanelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde Ada Kuru Kahve isimli işyerine gayrı sıhhi koşullar ve çevre kirliliğinden dolayı Belediyeler Yasası çerçevesinde para cezası kesildi.



Özerlat Kahve İmalathanesi’ne ise ard arda yapılan son 5 denetimin tümünde her yönden sağlık koşulları uygun olduğundan ve çalışmak için sahip olunması gereken tüm gereklilikleri yerine getirdiğinden dolayı teşekkür belgesi verildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 1 unlu mamül imlathanesi, 6 restoran, 1 bar,

3 kahve imalathanesi, 2 meyhane, 1 lahmacun ve pide fırını, 11 market, 2 gıda deposu, 3 dernek ve lokal, 1 spor salonu, 1 bet ofisi, 1 pansiyon, 1 oto galeri, 1 büfe, 5 kadın kuaförü, 2 güzellik salonu, 3 eğitim merkezi, 4 meslek iznine tabi işyeri, 1 dövme salonu, 9 kafeterya.