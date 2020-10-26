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LTB'den sosyal mahrumiyetle mücadele eden çocuklara özel kreş

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LTB'den sosyal mahrumiyetle mücadele eden çocuklar için restore ettiği özel kreş hazır.
LTB'den sosyal mahrumiyetle mücadele eden çocuklara özel kreş

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yeni yapılan kreşi sosyal medya hesabından duyurdu

İşte Harmancı'nın paylaşımı:

Herkese iyi pazarlar, bu yıl salgın dolayısı ile malesef şehrin en önemli renklerinden olan Maratonumuzu koşamıyoruz.

Geçtiğimiz yıl rekor bir katılım ile koştuğumuz maratonu eğitim her çocuğun hakkı diyerek koşmuştuk. Sizlerin destekleri ile eski bir binamızı aslına uygun olarak yeniden yarattık ve Lefkoşa 1 yıllık zorlu bir tadilatın ardından yeni kreşine sonunda kavuştu.

Geçen pazartesi gününden itibaren çocuklarımız yeni merkezimizde eğitimlerine başladılar.

Bir kez daha bu şehir başardı, bir kez daha doğru hedef doğrultusunda birlikte olunabileceği kanıtlandı.

Artık sosyal mahrumiyetle mücadele eden çocuklarımızın diğer yaşıtları kadar güzel ve donanımlı bir eğitim merkezleri var.

Hepinize binlerce kez teşekkürler.

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