Macaristan'da aşı yaptıranlar, 'bağışıklık kartı' ile restoran, kafe ve sinemalara dönebilecek

Cumartesi günü yürürlüğü giren bu düzenleme ile kart sahibi olanlar, restoran, otel, sinema ve müze gibi kapalı alanlarda gerçekleşen bütün etkinliklere katılabilecek.

Aşılanmış kişiler "bağışıklık kartı" sayesinde açık olan kapalı mekanlara girebilecek. Kart sahibi olmayanlara giriş izni veren işletmelere de ağır para cezası verileceği belirtildi.

Macaristan'da halkın yaklaşık yüzde 40'ının ilk doz aşısını yaptırmasıyla, ülkede kasım ayından bu yana uygulanan kısıtlamalar gevşetildi.

Macaristan, Avrupa Birliği tarafından onaylanan aşıların yanı sıra Rusya ve Çin yapımı aşıları kullanan tek AB ülkesi oldu.

Orban: Şimdi aşı ile saldırıya geçtik

Yoğun bir aşılama kampanyası yürüten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Geçmişte, kapanarak virüsün yayılmasını yavaşlatarak kendimizi savunduk. Ama şimdi aşı ile saldırıya geçtik. Aşı, kurşun geçirmez bir yelek gibidir. Bizi virüse karşı koruyor" dedi.

Aşı yaptıramayanlar için dışlayıcı bir uygulama

Avrupa'da ilk kez böyle bir uygulama getiren Macaristan'da bu kartlar birçok kişi tarafından da eleştiriliyor. Henüz aşıya erişememiş kişiler için dışlayıcı bir uygulama olduğu için bu kartlar tepkilere neden oluyor.