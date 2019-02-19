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Maduro'dan sosyalizmi hedef alan Trump'a yanıt: Nazi tarzında

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Venezüella ve sosyalizmi hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.
Maduro'dan sosyalizmi hedef alan Trump'a yanıt: Nazi tarzında

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Venezüella ve sosyalizmi hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi. Maduro, “Beyaz Saray'ın ırkçı düşüncesini zorla kabul ettirmek için neredeyse Nazi tarzında bir konuşma yaptı" dedi.

ABD Başkanı'nın, "Sosyalizm, Venezüella'yı tamamen harabeye çevirdi" şeklindeki sözlerini hatırlatan Maduro, "Trump Miami'de, sosyalizmimizi sorgulayan eski bir söylemle ideolojileri yasaklamak ve Beyaz Saray'ın ırkçı düşüncesini zorla kabul ettirmek için neredeyse Nazi tarzında bir konuşma yaptı" dedi.

 

Muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden Trump'a tepki gösteren Maduro, "Silahlı kuvvetlerin komutanı kim, Miami'den Donald Trump mı? Ülkenin (Venezüella) sahibi olduklarını sanıyorlar" şeklinde konuştu.

‘TRUMP'IN VENEZÜELLA'DA SEVDİĞİ ŞEY NEDİR?

'ABD Başkanı'nın Venezüella'yla ilgili hedefini de sorgulayan Maduro, "Trump'ın Venezüella'da sevdiği şey nedir? Petrol, koltan, elmas? En kötüsü ise kukla olarak hizmet eden Venezüellalılar. İnsani yardım bir şov. Bizim 30 milyar dolarımızı çalıp 20 milyon dolarlık çürümüş gıda teklif ediyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Maduro, Rusya'nın 300 ton yardım göndereceğini ayrıca BM üzerinden destek teklifinde bulunan ülkeler de olduğunu sözlerine ekledi.

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