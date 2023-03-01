Mağusa'da Korkutan Kaza!

01.03.2023 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Zeki ARAT(E-18) yönetimindeki FK 243 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan kaldırıma taşlarına çarptıktan sonra yoldan çıkmış ve okaliptus ağacına da çarparak durmuştur. Çarpmanın etkisiyle, bahse konu aracın motor kısmının alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar görmüştür.

Kaza sonucunda yaralanan araç sürücüsü Zeki ARAT, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Nöroloji Servisine müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.