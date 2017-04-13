 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.315
  • Altın 152,099
  • Dolar 3,6739
  • Euro 3,9052
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Malala'ya onursal Kanada vatandaşlığı verildi

» »
Malala'ya onursal Kanada vatandaşlığı verildi
Kanada, Taliban'ın saldırısına uğradıktan sonra Pakistanlı kız çocuklarının eğitimi için harcadığı çabalarla Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Malala Yusufzay'a onursal vatandaşlık verdi.

Kanada'nın onursal vatandaşlığını alan altıncı ve en genç kişi olan Malala, vatandaşlık belgelerini ve Kanada bayrağını Başbakan Justin Trudeau'dan aldı.

Malala Yusufzay, onursal Kanada vatandaşlığı unvanını almaya 2014’te hak kazanmış ancak parlamento binası ile Ulusal Savaş Anıtı'nı hedef alan ve bir askerin ölümüne neden olan saldırı nedeniyle tören ertelenmişti.

Başkent Ottawa'da parlamentoda yüzlerce siyasetçi ve diplomata hitap eden Malala, 2014'teki saldırıyla ilgili olarak "Parlamento binasına saldırı düzenleyen kişi, kendini Müslüman olarak tanımlıyor ancak o, benim inancımı paylaşmıyor. O, dünyada barış içinde yaşayan bir buçuk milyar Müslümanın inancını paylaşmıyor. O, öğrenme, şefkat ve merhamet dini olan İslam dinimizi paylaşmıyor." dedi.

Quebec'te 29 Ocak'ta bir camiye silahlı saldırı düzenleyerek 6 kişiyi öldüren silahlı kişinin de aynı "nefreti paylaştığını" belirten Malala, "Ben Müslümanım ve inanıyorum ki İslamiyet adına masum insanları öldüren kişi, artık Müslüman değildir." ifadelerini kullandı.

Malala, "Bu adamlar, bizi bölmeye ve demokrasilerimizi, din özgürlüğümüzü, okula gitme hakkımızı ortadan kaldırmaya çalıştı ancak siz ve biz bölünmeyi reddettik." diye konuştu.

Kanada Yayın Kurumu'nun haberine göre, Malala, parlamentodaki konuşmasından önce kütüphanede verdiği kısa demeçte, kadınların meselelerine verdiği önem, mülteciler ile küresel barışa yardımı nedeniyle Kanada'dan övgüyle söz etti.

Malala, "Siz, insanlık için ayağa kalkmanın ne demek olduğunu dünyaya gösteren doğru bir örneksiniz ve sizin izinizden gitmesi için daha fazla ülkeye, daha fazla lidere ilham kaynağı olacağınızdan umutluyum." dedi.

Malala'dan önce Nelson Mandela, Dalay Lama, dini lider Ağa Han, İsveçli diplomat Raoul Wallenberg ve Myanmar lideri Aung San Suu Çii onursal Kanada vatandaşlığına layık görülmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması13 Nisan 2017 Perşembe 10:06
  • “Kimyasal silah kullanılmasının cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz”13 Nisan 2017 Perşembe 10:03
  • Times: "Facebook hem çocuk pornosu, hem de cihat videosu yayınlıyor"13 Nisan 2017 Perşembe 09:12
  • Atlas Okyanusu'nda mineral yatağı keşfi12 Nisan 2017 Çarşamba 12:53
  • ABD'de askeri mermi fabrikasında patlama: 1 ölü12 Nisan 2017 Çarşamba 09:35
  • ABD'deki "çifte bilet" skandalı12 Nisan 2017 Çarşamba 09:34
  • Trump saldırı emrini ölen bebeklerden etkilenerek vermiş12 Nisan 2017 Çarşamba 09:31
  • BM'den Haiti'deki barış gücü askerlerinin geri çekilmesi önerisi12 Nisan 2017 Çarşamba 09:23
  • Brezilya'da bakanlar, senatörler ve milletvekillerine soruşturma12 Nisan 2017 Çarşamba 09:20
  • Mars'ta metal iyonları bulundu11 Nisan 2017 Salı 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti