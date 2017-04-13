Malala'ya onursal Kanada vatandaşlığı verildi

Kanada, Taliban'ın saldırısına uğradıktan sonra Pakistanlı kız çocuklarının eğitimi için harcadığı çabalarla Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Malala Yusufzay'a onursal vatandaşlık verdi.

Kanada'nın onursal vatandaşlığını alan altıncı ve en genç kişi olan Malala, vatandaşlık belgelerini ve Kanada bayrağını Başbakan Justin Trudeau'dan aldı.

Malala Yusufzay, onursal Kanada vatandaşlığı unvanını almaya 2014’te hak kazanmış ancak parlamento binası ile Ulusal Savaş Anıtı'nı hedef alan ve bir askerin ölümüne neden olan saldırı nedeniyle tören ertelenmişti.

Başkent Ottawa'da parlamentoda yüzlerce siyasetçi ve diplomata hitap eden Malala, 2014'teki saldırıyla ilgili olarak "Parlamento binasına saldırı düzenleyen kişi, kendini Müslüman olarak tanımlıyor ancak o, benim inancımı paylaşmıyor. O, dünyada barış içinde yaşayan bir buçuk milyar Müslümanın inancını paylaşmıyor. O, öğrenme, şefkat ve merhamet dini olan İslam dinimizi paylaşmıyor." dedi.

Quebec'te 29 Ocak'ta bir camiye silahlı saldırı düzenleyerek 6 kişiyi öldüren silahlı kişinin de aynı "nefreti paylaştığını" belirten Malala, "Ben Müslümanım ve inanıyorum ki İslamiyet adına masum insanları öldüren kişi, artık Müslüman değildir." ifadelerini kullandı.

Malala, "Bu adamlar, bizi bölmeye ve demokrasilerimizi, din özgürlüğümüzü, okula gitme hakkımızı ortadan kaldırmaya çalıştı ancak siz ve biz bölünmeyi reddettik." diye konuştu.

Kanada Yayın Kurumu'nun haberine göre, Malala, parlamentodaki konuşmasından önce kütüphanede verdiği kısa demeçte, kadınların meselelerine verdiği önem, mülteciler ile küresel barışa yardımı nedeniyle Kanada'dan övgüyle söz etti.

Malala, "Siz, insanlık için ayağa kalkmanın ne demek olduğunu dünyaya gösteren doğru bir örneksiniz ve sizin izinizden gitmesi için daha fazla ülkeye, daha fazla lidere ilham kaynağı olacağınızdan umutluyum." dedi.

Malala'dan önce Nelson Mandela, Dalay Lama, dini lider Ağa Han, İsveçli diplomat Raoul Wallenberg ve Myanmar lideri Aung San Suu Çii onursal Kanada vatandaşlığına layık görülmüştü.