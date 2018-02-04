Malas mı? Nico mu?

Güney Kıbrıs’ta Başkanlık seçiminin ikinci ve son turu için halk sandık başında.
Seçimin ikinci turunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas yarışıyor.
Seçimde bin 122 seçim merkezinde, 550 bin 886 seçmen oy kullanacak.
Saat 07.00’da başlayan oy verme işlemi saat 18.00’da tamamlanacak.
Seçim sonuçlarının saat 19.00 civarında kesinleşmesi öngörülüyor.
Sonuçların netleşmesiyle 5 yıl görev yapacak Rum Yönetimi Başkanının saat 22.00’da Tassos Papadopulos Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek törenle ilan edilecek.
İlk turda Anastasiadis yüzde 35.50, Malas yüzde 30.25 oy almıştı.
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