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Malas Yunanistan’da temaslarda bulundu

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Malas Yunanistan’da temaslarda bulundu
Güney Kıbrıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas Yunanistan’da temaslarda bulundu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Stavros Malas’ın dün Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis’le Atina’da görüştüğünü yazdılar.

Habere göre Malas görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri yeniden başlamadığı sürece çözüm çabalarını daha da zora sokacak yeni koşullarla karşı karşıya kalınacağını iddia ederek, ileri sürdükleri “Türkiye’nin kışkırtıcı eylemlerine” karşın Kıbrıs Rum tarafının istikrarlı tezler ortaya koymasının önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan Meclis Başkanı Vutsis ise, ilerleyen zamanın çözüme ve iki toplumun birlikte yaşamasına katkı koymadığı değerlendirmesinde bulundu.

Stavros Malas, Yunanistan temaslarına bugün de devam edecek.

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