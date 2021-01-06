Maliye Bakanı Oğuz, Din İşleri Başkanı Atalay Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Bakanlıkta bugün gerçekleşen görüşmede, Din İşleri Başkanı Atalay, yürürlüğe konulan Din işleri yasasının uygulanması ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümü konusunda Bakan Oğuz’la istişarede bulundu.

OĞUZ: “HANGİ MAKAM, MEVKİDE OLURSAK OLALIM BİZİM ÖNCELİĞİMİZ VATANIMIZA VE HALKIMIZA HİZMETTİR.”

“Hangi makam, mevkide olursak olalım bizim önceliğimiz halkımıza hizmettir” diyen Maliye Bakanı Dursun Oğuz, halka hizmet için gayret ve çabalarına devam edeceklerini vurguladığı konuşmasının devamında söz konusu yasasının yürürlüğe konması ile ilgili gerek din işleri, gerek vakıflar ve tüm paydaşların özverili çalışmalar üstlendiğini, din işleri personelinin gerek kadro, gerek hakları konusunda beklentilerinin büyük kısmının karşılandığını ancak ortaya çıkan bir takım sorunların da aşılması için imkânlar çerçevesinde gerekenin yine el birliği ile aşılabileceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, konuşmasının devamında küresel salgının ekonomik etkileri ile mücadeleye de dikkat çekti.

Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınının küresel ekonomide de bir takım tahribatlara yol açtığını dile getiren Bakan Oğuz, ayakları üzerinde durmaya çalışan KKTC’nin gelir ve gider dengelerinde büyük bir uçuruma neden olduğunu ancak pandemiden doğan zararların giderilmesi yönünde Türkiye Cumhuriyeti’nin destek ve katkıları ile özellikle de özel sektörün ayakta kalması, sektörlerin yeniden hareketlenmesi ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirtti.