Malta şirketi rum yönetiminden 12,5 milyon Euro tazminat istiyor

Stanleybet Malta Limited isimli bahis şirketi, yasal düzenleme ve yasa tahtında getirdiği kısıtlamalar nedeniyle kazanç ve itibar kaybına uğradığı gerekçesiyle Rum yönetimi aleyhine 12 milyon 500 bin Euro’luk tazminat davası açtı.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Ulusal Şans Oyunları Makamı’nın izni ile 2012 Aralığı’ndan beridir Rum tarafında Birinci Sınıf olarak faaliyet gösteren şirket, Rum yönetiminin bu konuda yaptığı yasanın son taslağını Rum ve AB hukukunun amir emri uyarınca Avrupa Komisyonu’na iletmediğine işaret ediyor.

Şirket, Rum yönetiminin, AB’nin işleyişi, iş kurma ve hizmet verme özgürlüğü, eşitlik, şeffaflık, v.b. temel özgürlüklerle ilgili sözleşmesinin 49 ve 56’ncı maddelerinin Rum yönetimi tarafından ihlal edildiğine inanıyor.

Stanleybet Malta Limited şirketi, Rum yönetiminin, yaptığı yeni yasal düzenleme ve kısıtlamalar ile kendisini kazanç ve itibar kaybına uğrattığı gerekçesiyle, Rum Başsavcılığı aracılığıyla 12 milyon 500 bin Euro’luk tazminat davası açtı.