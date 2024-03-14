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Manastırı skandalında ELAM Başkanı ve maskeli kişiler de rol aldı

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Rum Ortodoks Kilisesi’ni sarsan Osiu Avvakum Manastırı skandalına, ELAM Başkanı Hristos Hristu, eski Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis ve maskeli kişiler de karıştı, manastır binalarının Natura 2000 bölgesine kaçak inşa edildiği de ortaya çıktı.
Manastırı skandalında ELAM Başkanı ve maskeli kişiler de rol aldı

Rum Ortodoks Kilisesi’ni sarsan Osiu Avvakum Manastırı skandalına, ELAM Başkanı Hristos Hristu, eski Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis ve maskeli kişiler de karıştı, manastır binalarının Natura 2000 bölgesine kaçak inşa edildiği de ortaya çıktı.

Skandal, iki manastır keşişinin, internet üzerinden sahte “mucize” paylaşımları yaparak halktan topladıkları “bağışlarla” kendi adlarına Yunanistan’dan villalar ve Güney Kıbrıs’tan arsalar aldıklarının, bir kasada 800 bin euro tutarında nakit para sakladıklarının, manastırı ziyaret eden kadınlarla cinsel içerikli video-görüntülerinin ortaya çıkmasıyla patlak verdi.

Tamassu Metropoliti İseas’ın skandalın mali bölümüyle ilgili polise yaptığı şikâyet sonrasında, keşişler de metropolitten şikayetçi oldu. Keşişler metropolitten tehdit mesajları (SMS) aldıkları, geçen hafta salı gecesi maskeli kişilerin manastıra girerek para kasasını aldıkları, kendilerini de zorla manastırdan metropolitliğe götürüp alıkoydukları şikayetinde bulundu.

Fileleftheros, “Somut Deliller Rütbe İptaline İşaret Ediyor… Cinsel Suçlarla İlgili Flaş Fotoğraflar… Her Biri 50’lik Banknotlardan Oluşan 807 bin Euro Sayıldı” başlıklı manşet haberinde, skandalın patlak verdiği salı gecesi, maskeli kişilerin manastıra girdiğini, para kasasını ve keşişleri manastırdan çıkardığını gösteren güvenlik kamerası kayıtları bulunduğuna dikkat çekti.

Gazete, salı gecesi manastırdan zorla metropolitliğe götürülen keşişlerden birinin para kasasını açmasıyla kasadan 50 euroluk banknotlar döküldüğünü, metropolitlik çalışanları tarafından  banknotların toplamda 807 bin euro olduğunun tespit edildiğini belirtti.

“ELAM Başkanı ve eski Polis Genel Müdürü”

Gazeteye göre ELAM Başkanı Hristu, Fileleftheros’un sorularına karşılık salı gecesi manastırda değil metropolitlikte olduğunu, manastıra giren maskelilerin kimler olduğunu bilmediğini savundu. Hristu, Metropolitlikte ELAM Başkanı olarak değil Metropolit İseas’ın dostu ve Tamasu Metropolitliği Taht Komitesi Üyesi sıfatıyla bulunduğunu anlattı. Hukuki ve polisiye konularda bilgi sahibi olarak danışmanlık vermek üzere çağrıldığını da belirten Hristu, Manastırdan metropolitliğe götürülen kasadaki paraların sayılmasına şahitlik ettiğini ve metropolit İseas’a derhal polise gitmesi tavsiyesinde bulunduğunu söyledi. Hristu, polise ve Sen Sinod Meclisine bildikleriyle ilgili ifade vermeye hazır olduğunu belirtti.

Keşişler tarafından adı Salı gecesi metropolitlikte olanlar arasında sayılan Eski Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis de Meteropolit İseas’ın dostu ve Metropolitlik Taht Komitesi üyesi sıfatıyla metropolitlikte bulunduğunu açıkladı. Mihailidis, durumu öğrendiğinde İseas’a derhal polise gidip bildiklerini anlatması tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

“Manastır binası da kaçak”

Aynı gazete Osiu Avvakum Manastırı’nın bütün yapılarının kaçak olduğunu ve Tamasu Metropoliti İseas’ın tavsiyesi ile Sen Sinod Meclisi’nin 2022’deki kararıyla metropolitliğe çevrildiğini yazdı.

Gazete kaçak manastır yapılarının, manastıra giden yolun resmi kaydı ve inşası ile meşrulaştırılmaya çalışıldığını ancak Rum devlet birimlerinin, kaçak yapıların Natura 2000 Ağı koruma bölgesinde olması nedeniyle, çevre araştırması yapılmadan inşa edilen manastıra izin vermek istemediği bilgisini aktardı.

Haravgi haberi “ELAM’ın Avvakum Davasına Karışmasından Yakıcı Sorular… Ne Cübbeliler Ne de Radikaller Yasanın Üzerinde” başlığıyla manşete çekti.

Gazete ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun adının, Tamassu Metropolitliği web sitesinde yayınlanan “halk üyeleri” listesinde yer almadığını, bunun da Hristu’nun skandalın patlak verdiği gün hangi sıfatla manastırda olduğu ve Avvakum Manastırı’nın atıf yaptığı maskeli kişilerin kimler olduğu sorusunu gündeme getirdiğine dikkat çekti.

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