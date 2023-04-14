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Manchester United, Sevilla maçında şanssızlığının kurbanı oldu

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda ilk maçlar oynandı. Gecenin maçında, Manchester United sahasında ağırladığı Sevilla karşısında 2-0 öne geçti ama şanssızlığına boyun eğdi.
Manchester United, Sevilla maçında şanssızlığının kurbanı oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Sevilla’yı ağırlayan Manchester United, 2-0 öne geçtiği maçın son anlarında kendi kalesine iki gol atınca sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Marcel Sabitzer’in 14 ve 21. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde giren Manchester United, ikinci yarıda farkı artıracak fırsatlar yakaladı ancak yararlanamadı. Son dakikalarda baskısını çoğaltan Sevilla, 84. dakikada farkı 1’e indirdi.

 

Jesus Navas’ın şutu Tyrell Malacia’ya çarpıp ağlarla buluşunca skor 2-1’e geldi. Uzatma anlarında üst üste pozisyonlar bulan Sevilla, 90+2’de En Nesyri’nin kafa vuruşu Harry Maguire’dan sekip gol olunca durumu 2-2’ye getirdi ve rövanş öncesi Old Trafford’dan mutlu ayrıldı.

 

HALİL UMUT MELER YÖNETTİ, JUVENTUS KAZANDI

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yönettiği karşılaşmada, Juventus, konuk ettiği Sporting Lizbon’u 73. dakikada Federico Gatti’nin golüyle 1-0 yendi.

Öte yandan, Juventus’un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, nefes almakta yaşadığı zorluk nedeniyle karşılaşmayı gözyaşları içinde terk ederken, yerini 44. dakikada Mattia Perin’e bıraktı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Szczesny’nin sağlık durumunun sağlık ekibi tarafından yapılan ilk incelemeye göre iyi olduğu, detaylı kontroller için hastaneye kaldırılacağı belirtildi.

 

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin diğer maçları:

  • Feyenoord 1-0 Roma
  • Bayer Leverkusen 1-1 Union Saint Gilloise
  • Juventus 1-0 Sporting
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