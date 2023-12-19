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Mark Zuckerberg 100 milyon dolarlık sığınak inşa ediyor

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Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii'de bir adada 100 milyon dolarlık sığınak inşa ettiriyor. Bu sığınakta 30 yatak odası ve banyo bulunacağı bildirilirken, sığınağın 5.000 metrekare olacağı kaydedildi.
Mark Zuckerberg 100 milyon dolarlık sığınak inşa ediyor

Mark Zuckerberg'in Hawaii'deki devasa ve gizemli yerleşkesi hakkında şaşırtıcı yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Wired'ın haberine göre, Meta'nın kurucusunun adadaki saklanma yerinin, betonla doldurulmuş metal kapılı bir yeraltı sığınağı, halat köprülerle birbirine bağlanmış 11 ağaç ev ve bazı aşırı güvenlik altyapısı gibi çok sayıda alışılmadık özellik içerdiğini ortaya çıkardı.

Sızdırılan bina planlarına göre, Zuckerberg'ün inşa ettirdiği 100 milyon dolarlık sığınağın en az 30 yatak odası ve 30 banyo barındıracağı öne sürüldü.

Ana konut yapıları, diğer lüks olanakların yanı sıra "spor salonu, havuzlar, sauna, spa küveti, soğuk dalma ve tenis kortu" barındıracağı bildirilen iki konaktan oluşuyor.

Mark Zuckerberg 100 milyon dolarlık sığınak inşa ediyor - 1

İKİ KONUT SIĞINAĞA AÇILAN TÜNELLE BİRLEŞTİRİLECEK

İki ana konutun "5.000 metrekarelik bir yeraltı sığınağına açılan bir tünelle birleştirileceğini" gösteriyor.

Sığınağın yaşam alanları, mekanik ekipman için odalar ve bir kaçış kapısı içereceği de bildirildi. Alanın kapısı bomba sığınaklarında bulunanlara benzer olacak ve betonla doldurulacak.

Kaynaklar ayrıca, yerleşkenin 18 metre yüksekliğinde bir su deposu ve pompa sistemi ile tamamen kendi kendine yeterli olacağını ve arazide halihazırda kapsamlı gıda üretimi yapıldığını söyledi.

Mark Zuckerberg ile ailesinin etrafı 6 metrelik taş duvarlarla çevrili 1.400 dönümlük bir mülkte yaşadığı belirtildi.

HER GÜN YÜZLERCE İŞÇİ KAMYONLARLA GELİYOR

Ayrıca haberde yüzlerce işçi kamyonlarla getirilip götürüldüğü ve sıkı gizlilik anlaşmaları uyarınca üzerinde çalıştıkları projelerle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmaları, fotoğraf çekmeleri ve hatta sahadaki diğer ekiplerle iletişim kurmalarının yasak olduğu belirtildi.

Yayının adlarının açıklanmaması kaydıyla görüştüğü birkaç kişiye göre, işçiler bunu yaptıkları için işten çıkarıldı.

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