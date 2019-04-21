McKenzie Binası yıkılıyor

Kıbrıslı Türk Reimond Riza'nın Larnaka'da bulunan arazisinde yer alan ve “McKenzie Binası” olarak bilinen yerleşkelerin yıkılması işlemlerinin dün sabah başladığı haber verildi.

Larnaka Kaymakamlığı ve Rum İçişleri Bakanlığı ekiplerinin, dün sabah erken saatlerden itibaren, Larnaka Kaza Mahkemesinin verdiği yıkım kararı çerçevesinde, mobilyaları ve resepsiyon salonundaki ekipmanları binanın dışına taşımaya başladıklarını yazan Politis gazetesi, polisin bölgede güvenlik önlemleri aldığını kaydetti.



Binanın eski yöneticileri ile yakınlarının da olay yerine gittiklerini fakat ciddi bir olay yaşanmadığını belirten gazete, “edinilen bilgilere göre” binanın aşamalı olarak yıkılacağını ifade etti.



Şirketlerin geçtiğimiz aylarda, binayı Kıbrıslı Türk sahibinden alma konusunda çabaladıklarını fakat bu çabaların sonuç vermediğini yazan gazete, bundan ötürü binanın, mahkeme kararı uyarınca, demontajı/yıkılmasının tamamlanmasının ardından Kıbrıslı Türk yasal sahibine teslim edileceğini belirtti.



Bu arada, Mckenzie binasının eski yöneticilerinden birinin tutuklandığını ve dün mahkemeye çıkarıldığını aktaran gazete, bahse konu şahsın bir yetkiliye şiddet tehdidinde bulunmakla suçlandığını ifade etti.



Fileleftheros gazetesi de haberinde, binanın yıkılmasının önümüzdeki Cuma gününe kadar tamamlanmasının beklendiğini yazdı.