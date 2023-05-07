Meghan Markle sosyal medyada alay konusu oldu: “Meghan, bizi kandıramazsın!”

Kral Charles’ın taç giyme törenine katılımıyla ilgili spekülasyonlarla gündeme gelen Meghan Markle, bu defa da sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Sussexlerden törene katılım gösteren sadece Prens Harry olsa da bazı şakacılar Düşes Markle’ın da kılık değiştirerek bu eşsiz töreni kaçırmadığını iddia etti.

Markle ile dalga geçen bir tweet’e düşesin büyük beyaz bir peruk ve gözlüklerle törene gitmiş olabileceği ve bu şekilde kimseyi kandıramadığı yazıldı. Tweet le birlikte Markle’ın kılık değiştirmiş bir halinin fotoğrafını da paylaşan sosyal medya kullanıcısının yayınladığı fotoğraf aslında, besteci Sir Karl Jenkins’e aitti.

Ancak tweet kısa sürede yayıldı ve diğer kullanıcılar da bu şakaya katıldı. Bir kullanıcı Harry Potter’a atıfta bulunarak; “Çok özlü iksirin etkisi geçene kadar bekle” diye yazdı.

Pek çok kullanıcı da törenle ilgili en iyi şakalardan biri olduğunu yazdı.

79 yaşındaki besteci Sir Karl Jenkins ise geçtiğimiz günlerde BBC News’e 1953’teki son taç giyme törenini sekiz yaşındayken Swansea’da izlediğini hatırladığını söyledi. Bugün ise müziği, Kral’ın Galler kültürü ve müziğine olan sevgisini ve takdirini göstermek için Charles’ın taç giyme töreninin bir parçasıydı. Jenkins, ‘Onur duydum. Açıkça Galler kültürünü özetliyor ve o Gal müziğini her zaman destekledi” dedi.