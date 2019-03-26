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Mehmetçik'te ata tohumları toprakla buluştu

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Fideler Toprakla Buluştu
Mehmetçik'te ata tohumları toprakla buluştu

Mehmetçik Belediyesi Cittaslow Market Mehmetçik’ te ‘’ Ata Tohumlarımız’ a Sahip Çıkıyoruz – Fidelerimizi Ekiyoruz ‘’ sloganı ile Fide ekme etkinliği düzenledi. Belediye bünyesinde hizmet veren Zeka Bey Tohum merkezin’ de Ata tohumları’ ndan yetiştirilen fideler toprakla buluştu.

Etkinlik Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi temsilcileri, Belediye sınırları içerisinde eğitim veren Mehmetçik Ortaokulu, Mehmetçik İlkokulu, Karpaz Meslek Lisesi, Kumyalı İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi Öğrencileri  ve 100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti.

‘’ Sarıçizmeli Ata Tohumları’ nın nesilden nesille aktarılması için çalıştıklarını belirtti ’’

Etkinlikte konuşma yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli Ata tohumları’ nın önemi ile ilgili ülkemizde farkındalık oluşturmak ve Ata tohumları’ nın nesilden nesille aktarılması için çalıştıklarını belirtti. Dünyadaki yaşam döngüsünün tohumlar üzerinden döndüğünü, fakat günümüz şartlarında dünyada hibrit tohum üreten şirketlerin Ata tohumları’ nın yok olmasına ve insan sağlığına ciddi anlamda zarar vermesine sebep olduklarını belirtti. Belediye olarak bu sebeplerden dolayı Ata tohumlarına sahip çıktıklarını, bu tohumları çoğaltarak yerli üreticilere ve vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi. Sarıçizmeli etkinliğe katılan gençlerle birlikte Zeka Bey Tohum merkezinde Ata tohumlarından yetiştirilen domates fidelerini ekerek toprakla buluşturdular. Fidelerin ekimini gerçekleştiren gençlere Ata tohumları’ nın çoğaltılmasına koymuş oldukları katkılardan dolayı ve etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan Okul Öğretmenlerine, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığına, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği ofisine, KOBİGEM’ e, TC Çukurova Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkürlerini iletti.   

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