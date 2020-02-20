Merkel: Irkçılık toplumumuz içindeki zehirdir

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hanau saldırısıyla ilgili açıklamasında "Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir. Ve bu zehir toplumumuzda mevcut" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hanau'da dün gece meydana gelen ve 9 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Başkent Berlin'de yaptığı açıklamada Merkel "bugün ülkemiz için son derece üzüntü verici bir gün" diye konuştu. Merkel "Bunca vatandaşın korkunç bir biçimde ölümünden dolayı bugün Hanau'daki insanların hissettiği derin acıyı ben ve Almanya'nın tümünde insanlar hissediyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel halkın taziye duygularının ölenlerin yakınlarına güç vermesini umduğunu söyledi. Ayrıca saldırıya maruz kalanların saldırının sadece bedensel değil ruhsal sonuçlarının da üstesinde gelmesini umut ettiğini ifade etti. Sabahın erken saatlerinden beri olayla ilgili bilgi aldığını söyleyen Merkel, Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesi esnasında da sürekli olarak bilgilendirildiğini ifade etti.

Merkel: Sonuna kadar aydınlatılacak

Almanya Başbakanı Merkel, saldırının arka planının "sonuna kadar" aydınlatılması için her şeyin yapılacağı sözünü verdi.

"Nihai bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken" diyen Merkel "Şu anda eldeki birçok veri failin aşırı sağcı, ırkçı güdülerle hareket ettiğine işaret ediyor. Farklı bir kökenden gelen, inanca ya da görünüme sahip olan insanlara duyduğu nefretle hareket ettiğine" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel "Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir. Ve bu zehir toplumumuzda mevcut. Sayısı oldukça çok olan cinayetin sorumlusu da budur. NSU'nun eylemlerinden (Kassel Bölge Valisi) Walter Lübcke cinayetine, oradan Halle'deki cinayetlere kadar" ifadelerini kullandı.

Federal Hükümet ve tüm devlet kurumlarının ülkedeki "her bir insanın haklarını ve haysiyetini" savunacağını belirten Merkel "Vatandaşları köken ya da din gözeterek ayırmıyoruz. Almanya'yı bölmeye çalışanlara tüm gücümüz ve kararlılığımızla karşı çıkıyoruz" dedi.

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile bara dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. 43 yaşındaki saldırgan ikamet ettiği evde 72 yaşındaki annesiyle birlikte ölü olarak bulundu. Saldırganın annesini öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.