Merkel'e "kömüre son ver" çağrısı

Dünya İklim Konferansı'nda bakanlar düzeyindeki müzakereler başlıyor. Çevre örgütleri, son evrenin açılışını yapacak olan Merkel'e kömür kullanımına son verilmesi için çağrıda bulundu.

Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Dünya İklim Konferansı'nda bakanlar düzeyindeki son müzakere evresi bugün başlıyor.

Konferansta alınacak kararlar açısından belirleyici önem taşıyan bu evrenin açılışına, aralarında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılıyor. Son müzakere evresinin açılışını da Merkel yapacağı bir konuşma ile başlatacak.

Zirvede cuma gününe kadar 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması ile ilgili istişarelerde bulunulacak. Anlaşma küresel ısınmanın 2 derecenin altında, mümkün olduğu takdirde de 1 buçuk derecede sınırlandırılmasını öngörüyor. Ayrıca anlaşmayı imzalamış olan yaklaşık 200 ülke için saydamlık kuralları ve bildirim şartları söz konusu.

Delegeler, Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması ile ilgili kuralları belirleyen bir düzenleme de hazırladı. Bu kulavuz, 2018'de Polonya'nın Kattowitz kentinde düzenlenecek olan bir sonraki Dünya İklim Konferansı'nda karara bağlanacak.

Merkel'e çağrılar sürüyor

Bu çerçevede Almanya'da Başbakan Angela Merkel'e yapılan "Kömürü durdur" çağrılarının dozuysa artıyor. İklim değişikliğiyle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, iklim konferansında Merkel'in enerji üretiminde kömür kullanımının yasaklanacağını ilan etmesini bekliyor.

Greenpeace Almanya Genel Başkanı Sweelin Heuss, "Konferans bugün Başbakan'ın iklim konferansına dair sözlerini tuttuğuna dair güçlü bir sinyal vermesini bekliyor" dedi. Merkel'in "artık iklim koruma hakkında konuşmakla yetinemeyeceğini" söyleyen Heuss, Merkel'in artık "bir şeyler yapması gerektiğini ve bunun yalnızca kömürden vazgeçişle mümkün olduğunu" kaydetti.

Greenpeace, Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Birliği (BUND), Almanya Çevreye Yardım Örgütü (Deutsche Umwelthilfe) Almanya Çevreyi Koruma Birliği (Naturschutzbund Deutschland), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Germanwatch ile birlikte ortak bir açıklamada bulundu.

Örgütler, "Jamaika koalisyonu" için görüşmeler sürdürmekte olan üç parti olan Hristiyan Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlara "iklim siyasetinin bütünüyle başarısızlığa uğrayabileceği" uyarısında bulundu.

Örgütler, "yapılan güzel konuşmalarla koalisyon görüşmelerindeki iklim politikası realitesi ve hükümet politikası arasında bir uçurum olduğunu" belirtti.

"Merkel eli boş geliyor"

Alman sivil toplum örgütü İklim İttifakı'nın (Klima-Allianz) genel başkanı Christiane Averbeck de Başbakan Merkel'e Paris Anlaşması'na dair sözlerinden caymaması çağrısı yaptı.

"Bonn'daki sorun Bayan Merkel'in eli boş gelmesi olacak" diyen Averbeck, Merkel'in uluslararası arenada "İklim Başbakanı" olarak isim yaptığını, ancak daha sonra ülkede gereken adımları atmadığını söyledi. Averbeck, Merkel'e yapılan "toplumsal açıdan adil bir kömürden vazgeçişi hayata geçirmesi" taleplerini tekrarladı.

BM İklim Sekreteryası'nin sözcüsü Nick Nuttall da "Buradaki birçok katılımcı Almanya'nın iklim hedeflerine hala ulaşabilmesi adına kömür için bir planı olup olmadığını veya olup olmayacağını merak ediyor" dedi.