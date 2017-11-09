Merkezi Cezaevi’nde tam gün grev

KTAMS, Hak-Sen ve Gardiyanlar Birliği: “Öğle saatlerine kadar olumlu adım atılmaması halinde yeni eylem planları belirleyeceğiz”

Merkezi Cezaevi’nde örgütlü KTAMS, Hak-Sen ve Gardiyanlar Birliği, uzun bir süreden beri cezaevinde yaşanan sorunlara çözüm üretilmemesi nedeniyle tam gün grev yapıyor.

Merkezi Cezaevi önünde saat 09:00’da basın açıklaması yapan sendikalar, hükümetin herhangi bir olumlu adım atmaması halinde öğle saatlerinde yeni eylem planları belirleyecek.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, yaptığı açıklamada, uzun zamandır diyalog içerisinde sorunları çözmeye çalıştıklarını ancak yetkililerin herhangi olumlu bir adım atmadığını vurgulayarak, “cezaevindeki mahkumların da çalışanların da insanlık onuruna yakışmayan sağlıksız bir ortamda bulunduğunu” belirtti.

33 kişilik personel taleplerinin söz verilmesine rağmen uzun süredir karşılanmadığını söyleyen Bengihan, personel yetersizliği nedeniyle yaşanan olumsuzlukları anlatarak, cezaevinde ne mahkumların ne de gardiyanların güvenliğinin sağlanabildiğine dikkat çekti.

Bengihan, hükümetin tüm personel taleplerine ve uyarılarına rağmen Cezaevine istihdam yapmazken, “işçi adı altında bakanlıklara personel yığdığına” işaret ederek, kendilerinin en azından hastaneye götürülen mahkumları 1 değil 2 gardiyanın beklemesi için talepte bulunduklarını ancak onay alamadıklarını söyledi.

Cezaevindeki gözetleme kulelerinin personel yetersizliğinden boşaltıldığını, her gün 500 mahkumu 2 gardiyanın saymak zorunda kaldığını ve idari yönden de yetki karmaşası yaşandığını dile getiren Bengihan, bu sorunların 7 yıldır sürdüğünü, “yeni cezaevi açılmasının hükümet için onur değil utanç anlamına gelmesi gerektiğini” belirtti.

Yeni cezaevinin suç ve suçlularda artış olduğu anlamına geldiğini ve bunun olumlu ve kutlanması gereken bir şey olmadığını ifade eden Bengihan, “yeni cezaevi için tören ne alaka utanç duyulması lazım” dedi.

Bengihan grevlerinin tam gün süreceğini, yetkililerin dile getirdikleri sorunlara çözüm üretmemesi halinde öğle saatlerinde yeni eylem planları hazırlayacaklarını söyledi.

HAK-SEN

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen ise, yıllardır kapı önlerine çıkarak eylem yaptıklarını, cezaevinin sorunlarının herkes tarafından bilinmesine rağmen çözüm üretilmediğini anlatarak, bugün öğleden sonra alacakları kararın ardından artık eylemlerinin kapı önünde oturmak olmayacağını söyledi.

Yetkililerin çalışanlara mobbing türü tavırlar sergilemesi halinde “karşılarında bu kadar naif bir sendika” bulamayacaklarını belirten Türkmen, kimsenin çalışanın emeğini gaspetmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Türkmen, “bizler buraya son kez sonuç almak için çıktık, bizlerin sabrını taşırmasınlar öğlene kadar çözsünler” dedi.

GARDİYANLAR BİRLİĞİ

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, cezaevindeki sorunların kangrenleşmiş bir noktaya ulaştığını, uzun zamandır 3 kişilik görevi tek kişinin yerine getirdiğini hatırlattı.

Konuyla ilgili farklı zamanlarda çözüm önerileri sunmalarına rağmen, herhangibir adım atılmadığını söyleyen Kayalı, 55 kişilik koğuşların bulunduğu Cezaevinde 15 civarında gardiyanın görev aldığını anlattı.

Kayalı, güvenlik zafiyetlerinin çözümü zorunlu kıldığını dile getirerek, “çözmek zorundayız, bakanlık gereken adımları atmak zorundadır” dedi.