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Mescid-i aksa için skandal karar

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İsrail mahkemesi skandal bir karara imza atarak, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "yüksek sesle ibadetine" onay verdi. Filistin, kararı "Açık bir dini savaş ilanı" olarak değerlendirdi. İsrail yönetimi ise, kararı temyize götüreceğini açıkladı.
Mescid-i aksa için skandal karar

İsrail mahkemesi tepki çeken bir adım attı. Yahudi yerleşimcilere, Mescid-i Aksa’ya baskınları sırasında “yüksek sesle ibadet etmelerine” ve “bazı ritüelleri gerçekleştirmelerine” izin verilmesi yönünde karar verdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı bu kararı kınayarak, “Karar, statükoya karşı bir darbedir. Açık bir dini savaş ilanıdır” açıklamasını yaptı.

Kararın, İsrail’deki yargı ve mahkemelerin, işgalin bir parçası olduğunun yeni bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Ürdün: İsrail Mahkemesinin kararı uluslararası kararları deliyor

Konuya dair Ürdün’den de “tehlikeli bir ihlal” uyarısı geldi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, kararın Kudüs ile ilgili uluslararası yasal kararları açıkça delmek anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail hükümeti ise statükoya dair herhangi bir değişikliğin olmadığını savundu.

Mahkeme kararının davadaki kişiler hakkında olduğu ve “Mescid-i Aksa’da genel olarak ibadet hürriyetini kapsamadığı” belirtildi.

Söz konusu kararın Mescid-i Aksa’da ibadet özgürlüğü konusunda daha geniş çaplı bir karar alma yetkisinde olmadığı, kararın temyize taşınacağı ifade edildi.

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