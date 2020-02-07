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Meteoroloji Dairesi’nden şiddetli rüzgar uyarısı

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Rum Meteoroloji Dairesi şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin atlında seyretmesi, şiddetli yağmur ve kar yağışının sadece dağlık değil, alçak kesimlerde de etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden şiddetli rüzgar uyarısı

Rum Meteoroloji Dairesi, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün için sarı alarm uyarısında bulundu.

Rum haber kaynaklarına göre, şiddetli rüzgarın bölgeyi etkilemesini bekleyen Meteoroloji Dairesi, yağış şiddetinin saatte 35 mm’yi geçmesini ve rüzgarın 8 bofora çıkmasını bekliyor.

Son 3 yılın en soğuk havasının etkili olması beklenen önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 16 dereceden 6 dereceye, dün geceden beri kar yağan dağlık kesimlerde ise 4 dereceden eksi 3 dereceye düşmesi öngörülüyor.

Havanın Cumartesi ve Pazar günü daha da soğuması ve mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Şiddetli yağmur ve kar yağışının sadece Trodos’ta değil, alçak kesimlerde de etkili olması öngörülüyor.

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