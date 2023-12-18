Meteoroloji tarih verdi; İstanbul'a kar geliyor

Yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak. Megakente cuma günüyle birlikte sağanak yağış yeniden giriş yapacak. Sıcaklıkların hafta sonu bir kez daha düşeceği İstanbul'da pazar günü karla karışık yağış bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerine ise kar yağabilir.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Hafta sonu kar bekleniyor

Son günlerde şiddetli sağanak yağış ve fırtınanın görüldüğü İstanbul'da da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.