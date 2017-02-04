Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Bayraktar Ortaokulu inşaatını inceledi.

“Hedefimiz çağdaş ve donanımlı yapılarda gelecek nesiller yetiştirmek ve ülkemiz eğitiminin en üst seviyeye gelmesini sağlamak.”

Yeniden projelendirilerek 19 Temmuz 2016’da yapımına başlanan yeni Bayraktar Ortaokulu inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova. yapımında son aşamasına gelinen Bayraktar Ortaokulu yeni binasında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İdari ,derslik ve labaratuvar olarak 3 bloktan oluşan okul binalarının elektrik sistemlerinin düzenlendiğini ve camlarının takıldığını, klima sistemlerinin ise yerleştirilmesine devam edildiğini belirten yetkililer akıllı tahtaların da kısa süre içerisinde sınıflara monte edileceğini ifade ettiler.

Yetkililer ayrıca okul inşaatının büyük ölçüde bittiğini, çevre düzenlemesi yapılacağını ve gerekli okul ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından okulun açılışınınkısa zaman içerisinde gerçekleştirilebileceğini söylediler.

Bakan Özdemir Berova da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak hedeflerinin çağdaş ve donanımlı yapılarda gelecek nesiller yetiştirmek ve ülkemiz eğitiminin en üst seviyeye gelmesi sağlamak olduğunu belirterek bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.