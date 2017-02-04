 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAParis'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Bayraktar Ortaokulu inşaatını inceledi.

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Bayraktar Ortaokulu inşaatını inceledi.
“Hedefimiz çağdaş ve donanımlı yapılarda gelecek nesiller yetiştirmek ve ülkemiz eğitiminin en üst seviyeye gelmesini sağlamak.”

Yeniden projelendirilerek 19 Temmuz 2016’da yapımına başlanan yeni Bayraktar Ortaokulu inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova. yapımında son aşamasına gelinen Bayraktar Ortaokulu yeni binasında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İdari ,derslik ve labaratuvar olarak 3 bloktan oluşan okul binalarının elektrik sistemlerinin düzenlendiğini ve camlarının takıldığını, klima sistemlerinin ise yerleştirilmesine devam edildiğini belirten yetkililer akıllı tahtaların da kısa süre içerisinde sınıflara monte edileceğini ifade ettiler.

Yetkililer ayrıca okul inşaatının büyük ölçüde bittiğini, çevre düzenlemesi yapılacağını ve gerekli okul ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından okulun açılışınınkısa zaman içerisinde gerçekleştirilebileceğini söylediler.

Bakan Özdemir Berova da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak hedeflerinin çağdaş ve donanımlı yapılarda gelecek nesiller yetiştirmek ve ülkemiz eğitiminin en üst seviyeye gelmesi sağlamak olduğunu belirterek bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da 8 işletmeye “Beyaz Yasemin” sertifikası02 Şubat 2017 Perşembe 14:00
  • Gönyelili dikkat! 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek...01 Şubat 2017 Çarşamba 13:51
  • Bir cadde ve iki sokağı kapsayan “Boru ve Boru Aksamları İhalesi” imzalandı01 Şubat 2017 Çarşamba 11:04
  • Tek suç hırsızda değil...31 Ocak 2017 Salı 15:27
  • Harmancı: “protokolle belediyemize yeni bir gelir kapısı açtık”31 Ocak 2017 Salı 12:41
  • l Bulutoğluları ve belediye müdürü hakkında dava süreci başlattıklarını açıkladı31 Ocak 2017 Salı 11:41
  • Son Dakika: Hamitköy'de yangın!30 Ocak 2017 Pazartesi 19:44
  • LTB: “268 kilo et müsadere edildi”30 Ocak 2017 Pazartesi 15:51
  • Lefkoşa trafiğine önlem geliyor29 Ocak 2017 Pazar 10:52
  • Haspolat'ta dehşet dolu gece!28 Ocak 2017 Cumartesi 10:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti