Milyarder Richard Branson her liderin sahip olması gereken en önemli özelliği açıkladı

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Virgin Group Kurucusu Sir Richard Branson, bir liderin sahip olması gereken en önemli özelliği açıkladı.

72 yaşındaki iş insanı Richard Branson, iş hayatındaki başarıları, girişimleri ve son yıllarda merak sardığı uzay maceralarıyla dünyanın dikkat çeken isimlerinden biri. Branson’ın başarılı kariyeri pek çok kişiyi özendirirken milyarder iş insanı nasıl iyi bir lider oluncağını açıkladı.

Branson, iletişimin bir lider için vazgeçilmez bir yetenek olması gerektiğini vurgularken, iletişimin sadece konuşmakla ilgili olmadığını da belirtiyor. Milyarder iş insanı, iletişimin çoğu liderin ustalaşamadığı kısmına vurgu yapıyor: “Söyleneni anlamak. Güçlü dinlemenin özü budur; iletişim denkleminin diğer tarafı. Ve onsuz iyi bir lider olamazsın.”

Branson, iletişim sanatına dikkat çekerken, konuyla ilgili televizyon efsanesi Larry King’den de bir alıntı yapıyor: “Her sabah kendime şunu hatırlatırım: Bugün söyleyeceğim hiçbir şey bana bir şey öğretmeyecek. O yüzden öğreneceksem, bunu dinleyerek yapmalıyım.”

“KULAKLARINLA DİNLE, GÖZLERİNLE DEĞİL”

Milyarder iş insanı bu özelliği vurgulamakta pek de haksız değil. “Kulaklarınla dinle, gözlerinle değil” diyen Branson, dijital çağın, kısa mesaj, e-posta ve küçücük bir ekranda akan sınırlı sayıdaki karakterle oluşturulmuş mesajların sözlü iletişim kurma yeteneğinde bir yozlaşmaya neden olduğunu söylüyor: “İş gücüne katılan her nesille ve mevcut hibrit ve uzaktan çalışma modellerimizle birlikte, giderek daha fazla tembelleşiyoruz.”

Branson; liderlikte, bir yöneticinin yönettiği insanları tüm aklı ve kalbiyle aktif olarak dinlemesi gerektiğine de dikkat çekiyor.

Ünlü girişimci bu sözlerinde pek de haksız değil; çoğu lider iyi birer dinleyici olduklarını varsaysa da araştırmalar çoğumuzun zayıf ve verimsiz dinleyiciler olduğumuzu doğruluyor. Araştırmalar, insanların patronlarıyla, iş arkadaşlarıyla veya müşterileriyle 10 dakika konuştuğunda konuşmanın yarısından daha azına dikkat ettiğinizi söylüyor. 48 saat içinde de saklanılan bilgiler yüzde 25’e düşüyor. Yani; çoğu zaman dinlenilenlerin ancak dörtte biri anlaşılıyor ve akılda kalıyor.

Branson dinlemeyle ilgili olarak da efsanevi yönetim gurusu Peter Drucker’dan bir alıntı yapıyor ve “İletişimde en önemli şey söylenmeyeni duymaktır. Yani karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini irdelemek için sorular sorarak diğer kişide neler olup bittiğini öğrenebilmek önemli” diyor.