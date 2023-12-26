Mısır'dan barış için 3 aşamalı plan

Mısır'dan, Gazze'de savaşı sona erdirecek bir öneri geldi. Üç aşamalı plana göre Hamas, Gazze'nin kontrolünü bırakacak. Filistin Yönetimi çatısı altında teknokrat hükümet kurulacak.

Gazze'de savaşı sona erdirecek plan Mısır'dan geldi. Mısır, Katar ile birlikte hazırladıkları üç aşamalı planı masaya koydu.

"İddialı" olarak nitelenen plan, savaşın tarafları İsrail ve Hamas'a sunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa hükümetlerine de iletildi.

Plan, ateşkesle birlikte üç aşamalı takas öneriyor. İlk aşamada, Hamas, rehin tuttuğu bütün sivilleri serbest bırakacak. Karşılığında İsrail hapishanelerinden Filistinli mahkumlar bırakılacak. İlk aşama 7 ila 10 gün sürecek ateşkesle gerçekleştirilecek.

İkinci aşamada Hamas, daha fazla Filistinli mahkuma karşılık elindeki bütün İsrailli kadın askerleri bırakacak. Yine takas için bir haftalık ateşkes yapılacak.

Üçüncü ve son aşama ise taraflar arasında bir ay sürecek pazarlık öngörüyor. Hamas'ın elindeki bütün İsraillli askeri personele karşılık, daha fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılması ve İsrail askerlerinin çekilmesi görüşülecek.

Ateşkes boyunca Mısır, Hamas ile Filistin Yönetimi'nin birleşmesini sağlamak üzere yapılacak görüşmeler başkanlık edecek. Hamas'ı da kapsayacak yeni Filistin Yönetimi, Batı Şeria ve Gazze'yi yönetecek, uzmanlardan oluşan hükümeti atayacak. "Times of Israel" gazetesinin haberine göre teknokratlardan oluşan hükümetle seçime gidilecek.

Hamas ve İslami Cihad'dan sıcağı sıcağına itiraz geldi. Mısırlı güvenlik kaynaklarına göre her iki örgüt de planı reddetti. Hamas, esir takasıyla ilgili pazarlıklara başlamak için İsrail'in saldırılarının durmasını şart koşuyor. İslami Cihad da "bütün İsrailli rehinelere karşı bütün Filistinli mahkumları" takas etmek istiyor.

Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü bırakmasını öneren planın ortaya çıkmasının ardından Yahya Sinvar konuştu. Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, 7 Ekim'deki baskından bu yana ilk kez kamuya açık mesaj verdi. İsrail'in hedefindeki isim, Hamas'ın siyasi lider kadrosuna seslendi. "İsrail'e karşı benzeri görülmemiş bir savaş yürütüyoruz, İsrail ordusunu yeniyoruz" dedi. Hamas'ın İsrail'in şartlarını asla kabul etmeyeceğini belirtti.

İsrail basının, planın güvenlik kabinesinde görüşüleceğini yazdı. Başbakan Benyamin Netanyahu'dan ise, hükümetin ateşkes ilan edeceğine dair söylentileri yalanladı. Gazze'de askerleri ziyaret ettikten sonra konuşan İsrail Başbakanı, "Savaş bitmedi, durmayacağız, savaşmaya devam edeceğiz" dedi. Çatışmaların önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağını belirtti.