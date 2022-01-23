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Münür Rahvancıoğlu: Umarım bu mücadele büyüyerek devam edecek

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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Erken Genel Seçimi için saat 10.30 civarlarında Alayköy İlkokulu’nda oyunu kullandı.
Münür Rahvancıoğlu: Umarım bu mücadele büyüyerek devam edecek

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Erken Genel Seçimi için saat 10.30 civarlarında Alayköy İlkokulu’nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Rahvancıoğlu, “Umarım bu mücadele büyüyerek devam edecek” dedi.

Oy kullanımı sonrasında açıklamalarda bulunan Rahvancıoğlu, “Oyumu sesi çıkmayan özel sektör çalışanları için, hakkını savunamayan doğa için, ezilen kadınlar için kullandım” dedi.

Mücadelelerinin seçimle başlamadığını, daha öncesine dayandığını belirten Rahvancıoğlu, “Umarım bu mücadele büyüyerek devam edecek” ifadelerini kullandı.

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