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Musmer UniLeague’de 4. hafta başlıyor

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Musmer UniLeague’de çekişme devam ediyor. Ligde dördüncü hafta heyecanı yarın (27 Şubat Salı) oynanacak maçlarla başlıyor.
Musmer UniLeague’de 4. hafta başlıyor

MUSMER UNILEAGUE’DE 4. HAFTA BAŞLIYOR

 

Musmer UniLeague’de çekişme devam ediyor. Ligde dördüncü hafta heyecanı yarın (27 Şubat Salı) oynanacak maçlarla başlıyor.

Günün ilk maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi sahasında Bahçeşehir Üniversitesi’ni ağırlayacak. Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17:00’de başlayacak.

Bu karşılaşmanın tamamlanmasının ardından ayni salonda saat 19:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni konuk edecek.

 

HAFTANIN KAPANIŞI BAŞKENTTE

Musmer UniLeague’de haftanın kapanış mücadelesi 28 Şubat Çarşamba akşamı Rauf Denktaş Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 20:00’de başlayacak.

 

SAYI KRALLIĞINDA HALİL ÇETİNYAY ZİRVEDE

Sayı krallığı sıralamasında Doğu Akdeniz Üniversitesi sporcusu Halil Çetinyay zirvede bulunuyor. Üç maçta 59 sayı üreten başarılı sporcuyu, 56 sayı ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Temur Rustamov, 53 sayı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Aykut Fidansoy takip ediyor.

 

MUSMER UNİLEAGUE’DE 4. HAFTANIN PROGRAMI

27 Şubat Salı

Saat 17:00 Avrupa Liderlik Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)

Saat 19:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)

28 Şubat Çarşamba

Saat 20:00 Rauf Denktaş Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)

 

MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G M AS YS AV P

1.Yakın Doğu Üniversitesi 3 3 0 214 182 32 6

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 3 2 1 215 177 38 5

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 2 1 211 197 14 5

4.Rauf Denktaş Üniversitesi 2 1 1 112 102 10 3

5.Avrupa Liderlik Üniversitesi 3 0 3 156 214 -58 3

6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2 0 2 107 143 -36 2

 

SAYI KRALLIĞI

OYUNCU TAKIMI SAYI

Halil Çetinyay UKÜ 59

Temur Rustamov BAÜ 56

Aykut Fidansoy YDÜ 53

Sari Aljoulani UKÜ 52

Chijindu Omah BAÜ 52

Isiaka Saliu ALU 42

Bora Altun YDÜ 42

George Amaranye ALU 36

Praise Okafor YDÜ 36

James Baker RDÜ 34

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