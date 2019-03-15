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Mussolini’yi öven AP Başkanı özür diledi

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Bir radyo röportajında İtalyan faşist diktatör Benito Mussolini’nin döneminde ‘olumlu şeyler’ de yapıldığını iddia eden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani özür diledi.
Mussolini’yi öven AP Başkanı özür diledi

Telegraph’daki habere göre Mussolini’yi övdüğü gerekçesiyle ağır eleştirilerin hedefi olan Tajani, ‘‘Faşizmin karşısında kararlılıkla duran bir siyasetçi olarak söylediklerimi yaralayıcı bulan herkesten özür dilerim” dedi. İtalya’daki merkez sağ parti Forza Italia’nın kurucularından olan Tajani, sarfettiği sözlerin kesinlikle anti-demokratik, totaliter bir rejimi övmek veya haklı çıkarmak amacını taşımadığını söyledi.

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Bazı Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve ülkesindeki bir grup siyasetçinin istifa çağrısı yaptığı Tajani şunları söylemişti:

”Mussolini Hitler’le işbirliği yapmadan, muhaliflerini hapse atmadan, İtalya’daki Yahudilere ayrımcılık uygulayan yasalar çıkarmadan önce yollar, köprüler de yaptı. Onun yöntemlerini onaylamayabilirsiniz ama ülkenin büyük kısmını yeniden inşa etti. Onun hükümetinin yaptığın her şeyin pozitif olduğunu düşünmüyorum ama bazı olumlu şeyler yapıldı.”

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